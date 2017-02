Silverline 03:55 bis 05:15 Horrorfilm Gruesome USA 2006 20 40 60 80 100 Merken Eine öde Nachtschicht in der Tankstelle geht zu Ende und Claire läuft allein zum verabredeten Treffpunkt, um auf ihren Freund zu warten. Doch anstelle Jimmys kommt ein Fremder mit dem Wagen Freundes angefahren. Erst verfolgt er sie bis in ihr Haus und dann reißt er ihr im Keller mit eiskalt präziser Hand die Haut vom Gesicht - Schnitt - Claire befindet sich wieder in der Tankstelle! Es ist das exakt gleiche Szenario: Ihre Schicht ist vorbei und sie wartet, nach dem Albtraum nun sichtlich nervös, auf den Freund. Doch diesmal ist Jimmy pünktlich, alles scheint gut, Claire ist erleichtert. Trotzdem, seit diesem Tag plagen Zweifel, Visionen und sogar Wahnvorstellungen die junge Frau. Immer wieder träumt sie von einem Serienkiller namens Duke Desmond, der laut der Medien längst begraben sein soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Currie Lewis (Claire Parker) Chris Ferry (Duke Desmond) Cody Darbe (Jimmy) Maureen Olander (Claire's Mother) John P. Miller (Detective Miller) Jessica DeLong (Jen) Sam Dahler (Sam) Originaltitel: Salvage Regie: Jeff Crook, Josh Crook Drehbuch: Jeff Crook, Josh Crook Musik: Evan Wilson Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 439 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 239 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 169 Min. Unser Song

Show

Das Erste 01:35 bis 04:35

Seit 164 Min.