Silverline 02:30 bis 03:55 Komödie Shoot'em Down LIT 2010 20 40 60 80 100 Merken Die zwei Auftragskiller Max und Sylvester haben den Auftrag eine verloren gegangene Schiffsladung voller Drogen wieder zu beschaffen. Gar nicht so einfach, denn auf einmal herrscht Krieg auf den Strassen als die zwei größten Gangsterbosse um die Herrschaft des Landes kämpfen. Nebenbei werden sie von Killern gejagt, sollen noch einen entführten Lieferjungen retten, massenhaft Leute umbringen und Gangsterbräute beglücken. Und irgendwie spielen Silikontitten auch noch eine Rolle. Die wichtigste Regel in diesem Chaos lautet: verliere bloss nicht deine Nerven! Oder deine Eier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zemyna Asmontaite (Karolina) Donatas Ivanauskas (Doncia) Kestutis Jakstas (Silvestras) Inga Jankauskaite (Lika) Bronius Kindurys (Bronius) Mindaugas Papinigis (Vova) Andrius Paulavicius (Zenka) Originaltitel: Zero 2 Regie: Emilis Velyvis Drehbuch: Jonas Banys, Aidas Puklevicius, Emilis Velyvis Musik: Endless Happy Altersempfehlung: ab 18