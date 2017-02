Niederlande 2 20:25 bis 21:10 Sonstiges Krabbé zoekt Picasso Over vriendschap en concurrentie NL 2017 HDTV Merken Picasso woont in Parijs en in zijn atelier Le Bateau Lavoir ontmoet hij de schilder Braque. Ze worden vrienden en grondleggers van het kubisme, een van de meest vernieuwende en omstreden kunststromingen uit de kunstgeschiedenis. Hij verhuist met zijn liefde Fernande naar een groot huis, maar begint ook een geheime affaire met Eva Gouel. Hoewel zijn kubistische werk semi-abstract is, vormen de relaties met beide vrouwen en de zomer die Picasso met beiden afwisselend doorbrengt in Céret een belangrijke inspiratie. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en de vriendengroep van Picasso in Parijs valt uiteen. Als ook Eva na een ziektebed sterft, belandt hij in een zware depressie. Jeroen Krabbé behandelt deze tumultueuze periode tussen 1908-1915 vanuit Parijs en Céret. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen Krabbé Originaltitel: Krabbé zoekt Picasso Drehbuch: Richard den Dulk

