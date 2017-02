Niederlande 2 14:30 bis 15:20 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch Aviodrome Lelystad NL 2016 HDTV Merken Vanuit Aviodrome in Lelystad taxeert expert Martijn Akkerman een fotolijstje dat de huidige eigenaresse lang geleden op een antiekmarktje kocht. Expert Martijn Akkerman vertelt dat het is gemaakt door Michael Perchin, een van de werkmeesters van een van de beroemdste goudsmeden van Rusland, de hofjuwelier Fabergé. Hoeveel is dit zeldzame fotolijstje waard? Verder een schilderij van een auto in de bergen. Expert Frank Welkenhuysen vertelt dat het schilderij rond 1930 is gemaakt door de schilder Rafal Malczewski, een Poolse kunstenaar en zoon van de beroemde Poolse kunstenaar Jacek Malczewki. In dit schilderij zien we een auto door zijn geliefde Tatra gebergte racen, waar hij woonde en werkte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch Regie: Han Budding