Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Abschied von Whacko USA 2015 Stereo 16:9 Merken Er frisst nicht mehr und hat starke Schmerzen: Sogar beim Sitzen leidet Stan Zurays treuer Vierbeiner "Whacko" Höllenquallen. Dieses Elend kann der Wildnisbewohner nicht mehr mit ansehen, deshalb trifft der Aussteiger im 200-Seelen-Ort Tanana eine schmerzhafte Entscheidung. Courtney Moore und ihr Cousin "Nations" brechen derweil mit ihren Hunden Richtung Fairbanks auf, denn dort startet in Kürze das erste Schlittenrennen der Saison. Dem Sieger der "North American Sled Dog Championship" winkt ein Preisgeld von 40 000 Dollar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou

