Discovery Channel 15:55 bis 16:45 Dokumentation Die Kolonie - Überleben in einer zerstörten Welt USA 2008 Stereo 16:9 Es ist das absolute Horrorszenario der Menschheit: Nach einer globalen Naturkatastrophe oder sogar einem alles vernichtenden Atomkrieg liegt die Erde in Schutt und Asche - keine Kommunikation, kein Strom, keine Ordnung. Doch was wäre wirklich, wenn die Welt - wie wir sie kennen - von einem Tag auf den anderen aufhören würde zu existieren? Könnten wir in einer völlig zertrümmerten Stadt, in der das Chaos regiert, überleben? Und wenn ja, wie? Diese Dokumentar-Serie begleitet ein außergewöhnliches Pilot-Projekt: In einem kontrollierten Experiment werden zehn Freiwillige mit der gnadenlosen Realität eines möglichen Endzeit-Szenarios konfrontiert. Vor den Toren von Los Angeles muss di Originaltitel: The Colony