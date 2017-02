Discovery Channel 09:25 bis 10:10 Dokumentation The Big Brain Theory Grenzerfahrung USA 2012 Stereo 16:9 Merken Zehn der hellsten und genialsten Köpfe Amerikas kämpfen um 50.000 Dollar Preisgeld und einen Vertrag beim renommierten Unternehmen WET Design. Die jungen Maschinenbau- und Raumfahrtingenieure, Roboter-Konstrukteure und Produktdesigner stellen sich in zwei Teams den Herausforderungen: Wie baut man einen mobilen Schutzraum, der Feuer, Sturm und Wasser standhält? Wie kann man vollautomatisch Hunderten von Menschen Mahlzeiten zubereiten und auch servieren? Und wie entwickelt man einen Roboter, der sprinten und weitspringen kann? Die Teilnehmer müssen dabei nicht nur fachliches Know-how, sondern auch Teamgeist beweisen, denn sie arbeiten und wohnen zusammen. Nach jeder Challenge entscheidet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Big Brain Theory: Pure Genius