Discovery Channel 07:50 bis 08:35 Dokumentation Die Raritäten-Jäger GB 2011 Stereo 16:9 Merken Uralte Werbeschilder, handgeschnitzte Stühle und ein restauriertes Buffet aus dem 19. Jahrhundert: In der Grafschaft Devon locken Raritäten mit Seltenheitswert. Das Angebot ist vielversprechend, dennoch gestalten sich die Verhandlungen schwierig. Denn der Eigentümer ruft für die antiken Objekte horrende Summen auf. Auf dem Flugzeugfriedhof in Gloucester sind die Preise ebenfalls gesalzen. Ein ausrangierter Pilotensessel kostet dort um die 5000 Pfund. Wird Profi-Händler Drew Pritchard auf seinen Beutezügen trotzdem fündig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Salvage Hunters