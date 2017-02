RTL Crime 04:00 bis 04:45 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Abschied D 2003 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 17: Tom und Semir untersuchen den Überfall auf einen Drogentransport. Offenbar will ein Unbekannter die Drogenszene auf den Kopf stellen. Die Handschrift deutet auf den Gangster Leon Zürs hin, doch der ist - so glauben Tom und Semir - auf der Flucht in seinem brennenden Auto ums Leben gekommen. Oder hat er doch überlebt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Tom Kranich) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Carina Wiese (Andrea Schäfer) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Ursula Buschhorn (Elena Krüger) Anian Zollner (Leon Zürs) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Carmen Kurz Drehbuch: Andreas Heckmann, Andreas Schmitz Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 439 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 239 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 169 Min. Unser Song

Show

Das Erste 01:35 bis 04:35

Seit 164 Min.