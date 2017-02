RTL Crime 22:35 bis 23:30 Actionserie Transporter - Die Serie Wie in alten Zeiten CDN, F, USA, D 2014 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 2: Frank wird von seinem alten Army-Kumpel Tommy aufgespürt, der ihm sagt, dass er ihn auf der Suche nach ihrem gemeinsamen Freund Rob unterstützen soll. Beide arbeiten inzwischen für den MI-6 und Rob war in Libyen stationiert. Als sie in Libyen ankommen wird Rob vor ihren Augen mitsamt seinem Auto in die Luft gesprengt. Frank glaubt, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat, um seine Mission nicht zu gefährden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Vance (Frank Martin) Violante Placido (Caterina Boldieu) Silas Carson (Dr. Nuri Mangoush) Robert Cavanah (Rob Tyler) Hocine Choutri (Morgue Officer) Farzana Dua Elahe (Daria Tilissi) Moussa Maaskri (General Dekma-Burn Face) Originaltitel: The Transporter Regie: Erik Canuel Drehbuch: Ben Harris Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 12