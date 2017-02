RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Die Geiseln ISR 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Yael möchte die Kinder in Sicherheit bringen und würde dafür auch ihr eigenes und das Leben ihres Mannes opfern - die Frage ist nur, wie. Assaf hat es satt weiter zu lügen und belogen zu werden. Er konfrontiert seinen Vater damit, dass er von seinen Geldproblemen weiß, weil er dessen Computer gehackt hat, um an die Prüfungsergebnisse zu kommen. Auch unter den Geiselnehmern gibt es Spannungen. Die Frau und Alex ahnen, dass Rubin irgendetwas ohne ihr Wissen plant. Als sie die Festplatte finden, die Rubin im Keller versteckt hat, fühlen sie sich bestätigt, doch die Festplatte ist verschlüsselt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ayelet Zurer (Dr. Yael Danon) Jonah Lotan (Adam Rubin) Tomer Kapon (Guy) Nevo Kimchi (Giyora Avni) Shmil Ben Ari (P.M. Shmuel Netzer) Yoav Levi (Amsalem) Micha Celektar (Eyal Danon) Originaltitel: Bnei Aruba Altersempfehlung: ab 12

