RTL Crime 18:45 bis 19:30 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Mord à la Carte CDN, USA 2003 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 11: Der Arm eines Toten landet in einem Fleischwolf und sollte dort klammheimlich zu Hackfleisch verarbeitet werden, gerade noch rechtzeitig werden die CSI-Ermittler eingeschaltet. In einem zweiten Fall muss das Team klären, ob das Ableben einer depressiven Frau Mord oder Selbstmord war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Richard J. Lewis, J. Miller Tobin Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Michael Barrett Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12