RTL Crime 15:25 bis 16:15 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Schatten der Vergangenheit D 2003 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 16: Tom wurde von einer Wahrsagerin die "Liebe seines Lebens" angekündigt. Während der Ermittlungen an einem Fall lernt er die Unternehmerin Elena Krüger kennen, deren Angestellte in einen Drogenschmuggel verwickelt sind. Ist Elena die "Liebe seines Lebens", und was weiß sie von den schmutzigen Geschäften ihrer Untergebenen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Tom Kranich) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Carina Wiese (Andrea Schäfer) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Ursula Buschhorn (Elena Krüger) This Maag (Jan Waldner) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Carmen Kurz Drehbuch: Ulli Tobinsky Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12