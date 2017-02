RTL Crime 10:00 bis 10:45 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Freier Fall CDN, USA 2002 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 10: Ein Mann ist offenbar vom Dach gestürzt. Die Ermittler der CSI finden jedoch keinerlei Spuren an der vermeintlichen Absturzstelle. Sie finden heraus, dass das Opfer ein Gleitschirmflieger war und sich jemand an seiner Ausrüstung zu schaffen gemacht hat. Ein Konkurrent? Unterdessen ermitteln Catherine und Detective O'Reily in einem anderen Mordfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) Jorja Fox (Sara Sidle) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Richard Lewis Drehbuch: Eli Talbert, Naren Shankar Kamera: Frank Byers Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12