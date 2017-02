RTL Crime 08:15 bis 09:15 Krimiserie White Collar Agent mit Spitzbube USA 2009 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 1. Staffel, Folge 1: Er ist charmant, sexy und äußerst raffiniert: Mit seinem genialen Insiderwissen gehört Neal Caffrey zu den größten Kunstfälschern der Welt. Allein FBI-Agent Peter Burke ist es bislang gelungen, Caffrey nach jahrelangem Katz-und-Maus-Spiel aufzuspüren und hinter Gitter zu bringen. Doch nur wenige Wochen vor seiner Entlassung gelingt Caffrey die spektakuläre Flucht aus dem Hochsicherheitsknast. Burke nimmt sofort die Verfolgung auf, denn keiner kennt den jungen Gauner so gut wie er. Und natürlich fragt auch Burke sich: Wieso flieht so ein kluger Mann so kurz vor der Entlassung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Mark Sheppard (Curtis Hagen) Sharif Atkins (Clinton Jones) Originaltitel: White Collar Regie: Bronwen Hughes Drehbuch: Jeff Eastin Kamera: Russell Lee Fine Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6