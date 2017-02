RTL Crime 06:35 bis 07:25 Krimiserie Cagney & Lacey Die Welt der Kunst USA 1988 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 16: Der Maler Phil Greenlow hat einem Kinderkrankenhaus eines seiner Bilder gestiftet. Als das Bild kurz darauf gestohlen wird, müssen Cagney und Lacey gemeinsam die Galerien abklappern, um das nicht versicherte Gemälde wieder aufzutreiben. Mary Beth bekommt Minderwertigkeitsgefühle neben der Kunstkennerin Christine. Sie beschließt, ihr Kunstdefizit in Abendkursen auszugleichen. Als Lacey für sich und Christine Kuchen kaufen will, gerät sie fast in eine Schlägerei mit einem Mann, der sich rücksichtslos vordrängelt. Mary Beth erzählt ihrer Kollegin von dem Vorfall. Kurz darauf erscheint genau dieser Mann auf dem Revier und entpuppt sich als Nick Amatucci, der neue Freund von Cagney. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Norman Alden (Dan Cobbin) Peter Boyle (Phillip Greenlow) Merry Clayton (Verna Dee Jordan) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Sharon Miller Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Donna Powers, Wayne Powers Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

