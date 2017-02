Heimatkanal 02:30 bis 03:15 Arztserie Der Landarzt Folge: 244 Schlechte Gewohnheiten D 2010 Stereo 16:9 Merken Landarzt Dr. Jan Bergmann ist baff: Markus Pflüger, ein Freund aus Studientagen, steht überraschend vor seiner Haustür. Der attraktive und charmante Herzchirurg aus Berlin ruft in Jan Erinnerungen an alte Zeiten wach. Dass Markus sich seltsam verhält, bemerkt zunächst nur Maren Jantzen, die von ihm auf sehr zudringliche Weise angemacht wird, als er noch nicht ahnt, dass Maren Jans Freundin ist. Der Landarzt nimmt seinen alten Freund zunächst in Schutz, er kann sich einfach nicht vorstellen, dass Markus so rücksichtslos agiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Gunter Schoß (Prof. Heinrich Bergmann) Gerhard Olschewski (Alfred Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud Hinnerksen) Erika Skrotzki (Doris Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Hans Werner Drehbuch: Manfred Kosmann Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Thom Eggert