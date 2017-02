Heimatkanal 23:25 bis 00:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Entscheidung in der Savanne D 2006 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Martin Rombachs alter Freund, Franz Staudinger, kommt bei einem Autounfall in Südafrika ums Leben und vererbt ihm sein privates Naturreservat 'Kumlumu'. Rombach reist mit Sophie nach Südafrika um zu entscheiden, ob er das Erbe annehmen möchte oder nicht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Anja Schüte (Sophie Rombach) Dennis Hornig (Florian) Valentina Pahde (Katharina) Diana Staehly (Stephanie Staudinger) Patrick Wolff (Frank van den Heever) Florian Panzner (Jan Keller) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Tobias Platow Musik: Martin Böttcher