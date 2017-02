Heimatkanal 05:30 bis 06:15 Arztserie Der Landarzt Alles ist relativ D 2010 Stereo 16:9 Merken Dr. Jan Bergmann hat mit dem sturen Fritz Pielke einen sehr schwierigen Patienten zu behandeln: Der Landwirt hat einen entzündeten Finger, mit Ärzten aber so schlechte Erfahrungen gemacht, dass er sich konsequent weigert, sich untersuchen zu lassen. Das lässt der Landarzt natürlich nicht auf sich sitzen und besucht Pielke auf seinem Hof, um eine Notversorgung des Fingers vorzunehmen. Beim Pulsmessen stellt Dr. Bergmann fest, dass der Bauer eventuell an einer Herzrhythmusstörung leiden könnte, doch der will sich weiterhin nicht in eine Praxis begeben. Selbst die eindringliche Bitte seiner Frau Lisa schlägt er aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Gunter Schoß (Prof. Heinrich Bergmann) Gerhard Olschewski (Alfred Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud Hinnerksen) Erika Skrotzki (Doris Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Hans Werner Drehbuch: Maike von Haas Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Thom Eggert