Junior 19:05 bis 19:30 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 22 Die Vollmondnacht NL, D, I, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Das Schokoladenprojekt müssen Paula und Vincent ohne Mia weitermachen. Denn sie hat ein Orakel für Centopia. Dort landet sie mitten in einer fantastischen Vollmondnacht und muss feststellen, dass Yuko heute einen romantischen Ausflug mit Mo allein geplant hatte. Doch Mia denkt gar nicht daran, im Palast zu bleiben und schleicht mit Onchao den beiden nach. Was für ein Glück für Yuko und Mo. Denn sie tappen in eine Falle und sind erleichtert, dass Mia ihnen zu Hilfe eilen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mia and Me Regie: William Speers, Anthony Power Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding Altersempfehlung: ab 6