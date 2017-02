Junior 14:25 bis 14:50 Trickserie Cocco Bill Wer ist Cocco Bill? D, I 2002-2003 Stereo Merken Mithilfe eines Zaubertranks gelingt es Bunz Barabunz, Cocco Bills Gedächtnis auszulöschen. Er kann jetzt mit ihm machen, was er will. Bunz' Plan, das Land der Indianer an sich zu reißen, scheint endlich aufzugehen. Aber Cocco Bill erlangt sein Gedächtnis rechtzeitig wieder. Danach versucht Bunz mit Hilfe eines Ungeheuers aus Pappmaché, die Indianer zu vertreiben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Cocco Bill Regie: Pierluigi de Mas Drehbuch: Robin Kahnmeyer Kamera: Marino Paire Musik: Robin Kahnmeyer Altersempfehlung: ab 6