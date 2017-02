Junior 07:00 bis 07:10 Trickserie Claude Formen GB 2008-2009 Stereo 16:9 Merken Oma möchte Plätzchen backen und die sollen genau zu Bärhausen passen, also nicht die Formen von Iglus und Schneeflocken haben, wie sie sie früher am Nordpol buk. Claude bietet sich an, die richtige Form für sie zu finden. Dabei lernt er Quadrat, Rechteck und Kreis kennen und stellt fest, dass viele Dinge aus Kombinationen der verschiedenen Formen bestehen. Deshalb schlägt er vor, aus einem Viereck und einem Dreieck Plätzchen in Hausform zu backen und aus großen und kleinen Kreisen Gesichter zu gestalten. Alle sind begeistert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fun with Claude

