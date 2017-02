Classica 22:00 bis 22:25 Musik Beethoven, Chorfantasie op. 80 D 1985 Stereo 16:9 Merken Ludwig van Beethoven (1770-1827): Chorfantasie c-Moll op. 80. Homero Francesch (Klavier), Jeunesse-Chor, Wiener Philharmoniker; Leitung: Leonard Bernstein. Aufgenommen 1985 im Wiener Musikvereinssaal. Die Chorfantasie gilt als Vorstufe zur Neunten Sinfonie, obwohl sie schon 1808 - also sechzehn Jahre früher - entstanden ist. Sowohl formal als auch mit der ungewöhnlichen Besetzung für Soloklavier, großen Chor und Orchester hat Beethoven Grenzen und Konventionen überwunden und seine Lust am klanglichen Experiment gezeigt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Homero Francesch Originaltitel: Beethoven, Chorfantasie c-Moll op. 80 Musik: Ludwig van Beethoven