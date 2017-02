Classica 20:15 bis 22:00 Musik Europakonzert aus Lissabon D 2003 Stereo 16:9 Merken Maria João Pires (Klavier), Berliner Philharmoniker; Leitung: Pierre Boulez. Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin - Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll KV 466 - Béla Bartók: Konzert für Orchester - Claude Debussy: Fêtes aus "Trois Nocturnes". Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages 1882) in einem anderen europäischen Ort statt; 2003 im Mosteiro dos Jerónimos (Hieronymitenkloster) der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maria João Pires Originaltitel: Europakonzert aus Lissabon Musik: Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart, Béla Bartók, Claude Debussy

