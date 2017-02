Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:10 Reportage Bruce Parry: Abenteuer am Polarkreis Nordeuropa GB 2011 Merken Bruce Parry reist in ein abgelegenes russisches Dorf, im tiefsten Herzen der Taiga. In Hunderten von Jahren hat sich das Leben hier nur wenig verändert, und die Einwohner ernähren sich nach wie vor von den Dingen, die ihnen der Wald zu bieten hat. Sein Weg führt Bruce weiter nach Norwegen, wo er bei den Saami unterkommt, einem Volk von Rentierhirten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bruce Parry Originaltitel: Arctic With Bruce Parry

