RTS Un 23:40 bis 01:10 Sonstiges El Chino E, ARG 2011 Stereo Merken L'histoire insolite d'un Argentin et d'un Chinois unis par une vache tombée du ciel ! Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu et ne parlant pas un mot d'espagnol, il tombe littéralement sur Roberto, quincaillier maniaque et célibataire grincheux, qui le recueille malgré lui. Ce grain de sable dans la vie très réglée de Roberto va peu à peu le conduire, de situations absurdes en drôles de coïncidences, à changer imperceptiblement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricardo Darín (Roberto) Muriel Santa Ana (Mari) Ignacio Huang (Jun) Enric Cambray (Roberto joven) Iván Romanelli (Leonel) Joaquín Bouzas (Cliente 2) Julia Castelló Agulló (Italian Lover) Originaltitel: Un cuento chino Regie: Sebastián Borensztein Drehbuch: Sebastián Borensztein Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 12

