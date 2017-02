RTS Un 20:10 bis 21:05 Sonstiges Temps présent Bernhard Russi, entre ombre et lumière CH Stereo Untertitel Merken C'était l'époque où toute la Suisse se retrouvait devant la télévision pour regarder la descente de ski. Le jeune Bernhard Russi, surnommé "Sonnyboy", est consacré héros de la nation et son enfant chéri, en devenant coup sur coup champion du monde et champion olympique. Aujourd'hui encore, Russi est resté une figure emblématique de toute une génération. Mais derrière le sourire impeccable et les yeux d'azur, se cache un homme qui a beaucoup souffert, dont la famille a été frappée par le sort et qui pour la première fois, se confie de manière aussi intime. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Michael Bühler