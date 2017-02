RTS Un 09:30 bis 11:00 Sonstiges Aime-moi comme je suis D 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Après un long séjour à l'étranger, Isabelle se réjouit de retrouver son père, riche et puissant fabricant automobile, qu'elle pense rejoindre à la direction de son usine. Mais son père ne parle que de se marier avec Viola, veuve comme lui. Agacée par cette intruse, Isabelle décide de travailler à la chaîne dans l'usine, en cachant son identité. Elle se fait des amis, rencontre un séduisant ingénieur et découvre qu'un complot est en préparation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karoline Teska (Isabella Meinhardt) August Zirner (Friedrich Meinhardt) Saskia Vester (Viola Kassen) Matthias Koeberlin (Sebastian Duxner) Hans Werner Meyer (Dr. Steinfurt) Peter Franke (Justus Bienert) Sabine Orléans (Hilde) Originaltitel: Für kein Geld der Welt Regie: Stephan Meyer Drehbuch: Claudia Matschulla Musik: Martin Doepke Altersempfehlung: ab 6