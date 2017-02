Motorvision.TV 04:15 bis 04:40 Magazin Bike Superduke vs. Honda - der Showdown! Superduke vs. Honda - der Showdown! D 2009 Stereo 16:9 Merken Showdown auf dem Tracktest. KTM Superduke vs. Honda CB1000R. Zweimal Aprilia. Zweimal Naked Bike. Die Shiver 750 und Mana 850 zeigen was sie können. Kleine GS. Mit der BMW F800GS gehts durch Afrika. Kleine Schraube, große Wirkung. Wir zeigen, wie man eine Bremse restlos entlüften kann. Hoffnung für Unfallopfer. Die Stiftung Wings for Life treibt die Forschung bei Querschnittslähmung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bike

