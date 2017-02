Motorvision.TV 19:10 bis 20:00 Dokusoap Mud, Sweat and Gears Demolition USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mud, Sweat and Gears präsentiert die im wahrsten Sinne des Wortes abgefahrensten Fahrzeug-Battles jenseits von Mad Max. In jeder neuen Folge verwandeln die beiden Motorjournalisten Jonny Smith und Tom "Wookie" Ford zusammen mit ihren Teams aus Alltags-Petrolheads normale Gebrauchtautos in krank-geniale Fahrzeugmutationen jenseits aller Regeln der Vernunft. Dann treten die beiden Mannschaften in drei halsbrecherischen Challenges gegeneinander an und treiben dabei ihre Vehikel bis an deren Leistungsgrenze und darüber hinaus. Das Verliererteam muss dabei zusehen, wie das Loser-Auto verschrottet wird. Von den Machern von 1000 Ways to Die. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mud, Sweat & Gears