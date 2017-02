Motorvision.TV 07:45 bis 08:40 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Iowa Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Speediatrics 200, Iowa Speedway Die NASCAR Camping World Trucks sind dieses Mal zu Gast in Newton, Iowa. Beim achten Saisonrennen müssen die Fahrer in 200 Runden eine Gesamtdistanz von 175 Meilen auf dem erst 2006 eröffneten Iowa Speedway zurücklegen. 2016 kann Matt Crafton auf der Rennstrecke seinen dritten Sieg in Folge einfahren. MOTORVISION TV zeigt die Highlights vom Event. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Iowa Highlight