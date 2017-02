Sky 1 19:00 bis 19:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Ihre Geschichte USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Ihre neue Freundin Molly wird immer mehr zu einer Mentorin für Elliott, die ihr in schwierigen Momenten beisteht. Sie beschließt, sich Molly nicht nur beruflich, sondern auch privat als Vorbild zu nehmen. Dann aber lernt Elliott Mollys Freund kennen und ist entsetzt: Mike ist ein Totalversager, der sie offensichtlich nur ausnutzt! Offenbar ist Molly doch nicht so lebensklug. Elliott stürzt in eine Krise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: John Inwood Drehbuch: Angela Nissel Kamera: John Inwood, Andrew Rawson Musik: Jan Stevens