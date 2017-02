Sky 1 17:20 bis 17:45 Comedyserie Parks and Recreation Korrespondenten-Lunch USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leslie (Amy Poehler) ist buchstäblich sprachlos, denn ihre vorbereitete Rede für ein großes Medienevent wird geklaut. Ben (Adam Scott) beginnt seinen neuen Job bei der Sweetums Charity Foundation. Ann (Rashida Jones) nimmt all ihren Mut zusammen und stellt jemandem eine wichtige Frage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Nick Offerman Drehbuch: Alexandra Rushfield Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6