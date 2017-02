Sky 1 12:50 bis 13:15 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Schmach USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D.s Freude über seine Beförderung währt nur kurz. Denn bald kommt heraus, dass wegen einer internen Regelung nur Elliott diesen Titel tragen kann. J.D. hingegen darf sich nur "Co-Chefassistenzarzt" nennen. Ein schwerer Schlag für ihn, wurden doch gerade erst die 10.000 Visitenkarten mit seinem neuen Titel geliefert. Doch weder bei Dr. Cox noch bei Dr. Kelso fruchten seine Beschwerden. So muss er ausgerechnet Elliott um Hilfe bitten. Dummerweise ist die immer noch stinksauer auf ihn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Gabrielle Allan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens