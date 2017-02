Sky 1 08:10 bis 08:35 Comedyserie Parks and Recreation Alte Liebe gegen neue Liebe USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chief Trumple veranstaltet seine Abschiedsfeier und lädt auch Leslies Ex Dave ein. Leslie (Amy Poehler) und Ben wollen miteinander Essen gehen und nehmen aus Höflichkeit Dave mit. Sobald der mit Leslie allein ist, beschwört er seine feurige Liebe, und will alles tun, um sie zurückzugewinnen. Bald stellt sich heraus, dass Dave nicht nur an Leslie, sondern auch am Posten von Chief Trumple interessiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Robert B. Weide Drehbuch: Harris Wittels, Greg Daniels, Michael Schur Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 12