Sky 1 05:20 bis 06:00 Comedyserie Lass es, Larry! The Terrorist Attack USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Larrys und Cherlys Freundin Wanda (Wanda Sykes) warnt die beiden vor einem Terroranschlag auf L.A. Mit hoher Wahrscheinlichkeit solle dieser am Wochenende verübt werden. Cheryl möchte aber nicht die Stadt verlassen, da sie eine bevorstehende Wohltätigkeitsveranstaltung mit der Sängerin Alanis Morisette nicht verpassen möchte. - Geniale Improvisations-Sitcom von und mit "Seinfeld"-Macher Larry David. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry David (Larry David) Cheryl Hines (Cheryl David) Jeff Garlin (Jeff Greene) Richard Lewis (Richard Lewis) Susie Essman (Susie) Alanis Morissette (Alanis Morissette) Paul Reiser (Paul Reiser) Originaltitel: Curb Your Enthusiasm Regie: Robert B. Weide Drehbuch: Larry David Kamera: Bradley Sellers, Bill Sheehy Musik: Wendall J. Yuponce Altersempfehlung: ab 12