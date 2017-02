Sky Cinema Hits 07:30 bis 09:10 Komödie Lügen haben lange Beine USA 1996 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Radiomoderatorin Abby (Janeane Garofalo) findet sich nicht hübsch genug. Deshalb hat sie mächtig Bammel, als Fotograf Brian (Ben Chaplin) sie um ein Blind Date bittet. Doch dann hat Abby den rettenden Einfall: Sie bittet ihre attraktive Nachbarin Noelle (Uma Thurman), für kurze Zeit ihre Rolle zu übernehmen. Das führt schon bald zu haarsträubenden Verwicklungen. - Spritzige Verwechslungskomödie mit pfiffigen Dialogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uma Thurman (Noelle Slusarsky) Janeane Garofalo (Abby Barnes) Ben Chaplin (Brian) Jamie Foxx (Ed) James McCaffrey (Roy) Richard Coca (Eric) Stanley DeSantis (Mario) Originaltitel: The Truth About Cats & Dogs Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Audrey Wells Kamera: Robert Brinkmann Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 6