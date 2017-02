AXN 20:15 bis 21:05 Serien Kingdom Dämonen USA 2015 16:9 Merken Alvey und Nate machen sich auf den Weg zu einem Kampf in Fresno, Jay kämpft mit seinem Gewichtsverlust und der Trennung von Laura und Lisa schmiedet einen Plan, um Ryans Image wiederzubeleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Nick Jonas (Nate Kulina) Natalie Martinez (Alicia Mendez) Joanna Going (Christina Kulina) Originaltitel: Kingdom Regie: Michael Morris Drehbuch: Byron Balasco Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 221 Min. Auf Messers Schneide

Thriller

kabel eins 22:50 bis 01:05

Seit 111 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:30 bis 00:45

Seit 71 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:45 bis 01:00

Seit 56 Min.