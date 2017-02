AXN 09:25 bis 10:10 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Sorgerecht CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Ein erbitterter Sorgerechtskampf endet in einer brenzlichen Situation und das SRU-Team muss ein "Rolling Road-Block"-Manöver durchführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Enrico Colantoni (Sergeant Gregory Parker) Amy Jo Johnson (Julianna "Jules" Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Michael Cram (Kevin "Wordy" Wordsworth) Sergio Di Zio (Mike "Spike" Scarlatti) Ruth Marshall (Dr. Amanda Luria) Originaltitel: Flashpoint Regie: Holly Dale Drehbuch: Riley Adams Kamera: Stephen Reizes Musik: Ari Posner Altersempfehlung: ab 16