Spiegel Geschichte 23:10 bis 00:05 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Hunter S. Thompson CDN 2006 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Am 20. Februar 2005 erschoss sich der Journalist und Schriftsteller Hunter S. Thompson. Berühmt wurde er als Erfinder des so genannten Gonzo-Journalismus, Ikone der Hippie-Bewegung und Autor von Romanen wie "The Rum Diary" und "Angst und Schrecken in Las Vegas". Diese Dokumentation schildert die letzten 24 Stunden seines Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24

