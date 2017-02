Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:15 Dokumentation Afghanistan - Die gescheiterte Befreiung GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Im Jahr 2006 traf die britische Armee in der Provinz Helmand in Afghanistan ein, zuversichtlich, die Taliban zu besiegen und die verarmte Provinz wieder aufbauen zu können. In den folgenden acht Jahren verlieren 453 britische Soldaten ihr Leben im Konflikt um Afghanistan, bis die Truppen endlich komplett abgezogen sind. Der erste Teil der Dokumentation untersucht, wie es überhaupt zu diesem Einsatz kommen konnte, der die Briten sehr schnell an den Rand einer katastrophalen Niederlage brachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Afghanistan - The Lion's Last Roar

