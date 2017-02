Sky Sport Austria 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League SK Rapid Wien - KRC Genk, Gruppenphase 1. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Mit bärenstarken Gegnern bekommt es in der Gruppe F Rapid zu tun. Neben dem Traditionsklub Athletic Bilbao warten die spielstarken Italiener von US Sassuolo und zum Start der dreimalige Belgische Meister KRC Genk auf die Wiener. "Bilbao ist der Favorit in der Gruppe", sagt SKR-Trainer Mike Büskens, "mit Sassuolo und Genk kämpfen wir um den zweiten Platz." Mit Genk machten die Hütteldorfer bereits vor drei Jahren in der EL-Gruppenphase Bekanntschaft. In Belgien gab es ein 1:1, in Wien ein 2:2. Am Ende schied der 32-malige Österreichische Meister als Dritter aus, Genk kam als Gruppensieger weiter. "Eine gefährliche und kampfstarke Mannschaft", weiß Kapitän und Urgestein Steff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie