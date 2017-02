Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken "Die letzten fünf Minuten waren einfach dumm", schimpfte FCH-Verteidiger Robert Strauß nach dem 1:2 in Aue, "das darf einfach nicht passieren, dass du hier noch das zweite Gegentor kriegst." Stimmt, aber unverdient war der Sieg per Last-Minute-Treffer für Erzgebirge auch nicht. Heidenheim fehlten der Biss und die Zweikampfstärke aus der Hinserie. Trotz der fünften Saisonpleite zeigt man sich für die nächsten Spiele zuversichtlich. "Wir haben oft nach einer Niederlage direkt darauf ein Zeichen gesetzt." Das hat man sich auch im Nürnberger Lager vorgenommen. Beim 1:2 gegen Dresden machte sich vor allem der Abgang von Torjäger Guido Burgstaller zu Schalke 04 an allen Ecken un In Google-Kalender eintragen Bildergalerie