Sky Bundesliga 16:00 bis 18:00 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - SC Freiburg, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken 0:2 lag Borussia Mönchengladbach zur Pause in Leverkusen zurück. In diesem Moment trennten den Champions-League-Starter nur zwei Punkte von der Abstiegszone und es gab nicht viel, was der Borussia Hoffnung machte. Doch der neue Trainer Dieter Hecking fand die richtigen Worte. Sein Team jedenfalls drehte das Match noch zu einem 3:2-Erfolg. "Wir müssen jetzt dranbleiben", fordert Hecking, "so ein Spiel muss der Mannschaft Vertrauen geben und die Brust lösen." Gegen Freiburg wird sich zeigen, ob er Recht behält. Die Breisgauer liegen nach ihrem 2:1-Sieg gegen die Hertha sechs Punkte vor den Gladbachern. "Es ist unangenehm, gegen uns zu spielen", warnt SC-Stürmer Nils Petersen. K In Google-Kalender eintragen Bildergalerie