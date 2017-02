Sky Bundesliga 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hertha BSC - FC Ingolstadt 04, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Natürlich wurde Hertha-Coach Pal Dardai gefragt, ob er Angst vor dem Absturz habe. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr waren die Berliner in der Hinrunde auf Platz drei gestürmt, in der Rückrunde jedoch auf Rang sieben abgestürzt. Wiederholt sich das in dieser Saison? Das 1:2 in Freiburg war Herthas zweite Niederlage im zweiten Spiel nach der Winterpause. Doch Dardai beschwichtigt: "Ich habe nach den ersten drei Spielen drei Punkte eingeplant, weil wir zweimal auswärts spielen mussten. Jetzt kommt es drauf an, was wir gegen Ingolstadt machen." Die Oberbayern sind nach dem 3:1 im Abstiegsduell gegen den HSV "wieder mitten im Geschäft", wie FCI-Kapitän Marvin Matip sagt. Kommentar: Tors In Google-Kalender eintragen Bildergalerie