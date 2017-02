Sky Bundesliga 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FC Köln - VfL Wolfsburg, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken "Im Großen und Ganzen" könne man nicht meckern, meinte Marco Höger nach dem Kölner Auftritt in Darmstadt. Es war die Untertreibung des Tages, schließlich hatte der FC mit 6:1 gewonnen. Und damit gleichzeitig seine Europa-League-Ambitionen unterstrichen, wie Darmstadts Kapitän Aytac Sulu meinte: "Mit dieser Offensive können sich die Kölner den Anspruch erfüllen, europäisch zu spielen." Dieses Ziel verfolgte ursprünglich auch der VfL Wolfsburg. Doch die Niedersachsen sind davon meilenweit entfernt. "Wir haben gespielt wie eine Jugendmannschaft", schimpfte Mario Gomez nach der 1:2-Niederlage gegen Augsburg. "So gewinnen wir kein Spiel mehr", fürchtet der VfL-Stü In Google-Kalender eintragen Bildergalerie