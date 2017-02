Sky Emotion 03:55 bis 05:30 Drama Ruth & Alex - Verliebt in New York USA 2014 Nach einer Vorlage von Jill Ciment 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Das New Yorker Ehepaar Ruth und Alex (Diane Keaton, Morgan Freeman) hat die 60 längst geknackt. Alex tut sich zunehmend schwer, seine Bilder auf dem Kunstmarkt zu verkaufen. Und das Treppensteigen wird auch anstrengend. Wohl oder übel müssen sie ihre geliebte Wohnung verkaufen. Die Suche nach einer neuen Bleibe entpuppt sich jedoch als unerwartet schwierig - und lässt beide auf 40 Jahre Beziehung zurückblicken ... - Witz und Melancholie: Die Oscar-Gewinner Diane Keaton und Morgan Freeman lassen als New Yorker Paar auf Wohnungssuche ihr gemeinsames Leben Revue passieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Freeman (Alex Carver) Diane Keaton (Ruth Carver) Cynthia Nixon (Lilly) Carrie Preston (Miriam Carswell) Miriam Shor (Cool Lady) Josh Pais (Jackson) Sterling Jerins (Zoe) Originaltitel: 5 Flights Up Regie: Richard Loncraine Drehbuch: Charlie Peters Kamera: Jonathan Freeman Musik: David Newman

