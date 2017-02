Sky Emotion 00:10 bis 01:55 Tragikomödie Ricki - Wie Familie so ist USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Musikerin Ricki (Meryl Streep) hat für ihren Traum, ein Rock-Star zu sein, ihre Familie jahrelang vernachlässigt. Als die Ehe ihrer Tochter scheitert, kehrt sie endlich nach Hause zurück. Von Exmann Pete (Kevin Kline) noch freundlich begrüßt, stößt sie bei ihren erwachsenen Kindern (u.a. Streep-Tochter Mamie Gummer) auf Abwehr. Ricki muss sich größte Mühe geben, den Weg zurück in ihre Herzen zu finden. - Oscar-Gewinnerin Meryl Streep als Rockmusikerin in familiären Dissonanzen. Feiner Witz, viel Gefühl, große Stars - nach einem Drehbuch der "Juno"-Autorin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Ricki) Kevin Kline (Pete Brummel) Mamie Gummer (Julie) Rick Springfield (Greg) Sebastian Stan (Joshua) Ben Platt (Daniel) Audra McDonald (Maureen) Originaltitel: Ricki and the Flash Regie: Jonathan Demme Drehbuch: Diablo Cody Kamera: Declan Quinn

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 257 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 57 Min. Hard Rain

Thriller

Tele 5 00:21 bis 02:04

Seit 56 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:30 bis 01:30

Seit 47 Min.