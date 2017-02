Ein Unfall hat Claire (Jennifer Aniston) aus der Bahn geworfen: Ihr Sohn wurde getötet, sie selbst hat ihre psychischen und physischen Verletzungen nicht überwunden. Und dann wird sie auch noch aus ihrer Selbsthilfegruppe nach bösen Kommentaren über den Freitod von Gruppenmitglied Nina (Anna Kendrick) geworfen. Claire beginnt, sich immer obsessiver mit deren Selbstmord zu beschäftigen und drängt sich in das Leben von Ninas Mann (Sam Worthington). Doch am Ende könnte ihre Reise in die Grauzone zwischen Leben und Tod tatsächlich ihre Rettung bedeuten. - Eine großartige Jennifer Aniston in einem bis in die Nebenrollen glänzend besetzten Indie-Drama. In Google-Kalender eintragen