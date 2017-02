Sky Cinema +24 07:00 bis 09:05 Drama By the Sea USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Ehe von Vanessa und Robert (Angelina Jolie, Brad Pitt) kriselt es gewaltig. Kurzum beschließen die ehemalige Tänzerin und der Schriftsteller, den Sommer in einem französischen Badeort zu verbringen. Als Vanessa und Robert dort ein frisch verheiratetes Paar kennenlernen, wird ihnen schmerzlich bewusst, dass sie sich mit eigenen, verborgenen Gefühlen auseinandersetzen und eine Entscheidung über ihre Ehe fällen müssen. - Melancholisch-mondänes Melodram von Angelina Jolie im Stile des französischen Kinos der 70er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelina Jolie Pitt (Vanessa) Brad Pitt (Roland) Mélanie Laurent (Lea) Melvil Poupaud (François) Niels Arestrup (Barkeeper) Richard Bohringer (Hotelbesitzer) Sarah Naudi (Clarisse) Originaltitel: By the Sea Regie: Angelina Jolie Pitt Drehbuch: Angelina Jolie Pitt Kamera: Christian Berger Musik: Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 336 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 96 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 96 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 96 Min.